«La partita contro la Juventus si prepara come un match importantissimo, non decisivo ma dal grande valore anche psicologico a mentale. Dobbiamo cercare a tutti i costi il risultato su un campo, e non facile. Non cambierà comunque l’identità che la squadra ha acquisito. Chi gli toglierei? Ha giocatori importanti, ma leverei Higuain che è letale. Dietro di lui leverei Dybala e Mandzukic perché rovina gli equilibri degli avversari per le caratteristiche fisiche che ha». Lo h detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus.

