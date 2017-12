Non basta la prima rete in giallorosso di Patrick Schick. La Roma esce negli ottavi di Coppa Italia, battuta in casa dal Torino di Mihajlovic che strappa la qualificazione con un gol per tempo (De Silvestri nel primo ed Edera nel secondo) e con le parate in serie di Milinkovic-Savic, compresa quella sul rigore calciato da Dzeko con le squadra già sullo 0-2. Per la squadra di Di Francesco anche tanta sfortuna: traversa clamorosa di El Shaarawy nel primo tempo (sullo 0-0) e palo nella ripresa di un positivo Schick che, nel finale, trova la rete che regala alla Roma la possibilità di fare l'assalto finale per il pareggio che, però, non arriva.



Juventus e Genoa si affrontano negli ottavi di Coppa Italia; i bianconeri fanno stasera il loro esordio, mentre il Genoa ha eliminato, nei turni precedenti, il Cesena dopo i tempi supplementari prima ed il Crotone, a Marassi e di misura, poi. Chi passerà il turno tra Juve e Genoa affronterà la vincente di Roma - Torino.



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi

GENOA: Lamanna; Gentiletti, Cofie, Centurion, Rossettini, Biraschi, Galabinov, Brlek, Lazovic, Omeonga, Laxalt



