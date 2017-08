BRNO - Marquez in pole, Vale secondo ad un decimo e Pedrosa terzo: rono i riusltati delle prove del MotoGp di Brno.

«Sono molto contento. Volevo partire in prima fila e ci sono riuscito. Peccato aver mancato la pole per solo un decimo, ma va bene così». Valentino Rossi è sorridente dopo il secondo posto conquistato nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. «Stamattina ho visto che con la morbida davanti la moto va molto bene e oggi si è visto - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. È stata una bella sessione, ma avremo da lavorare perchè la Honda consuma meno la gomma posteriore e riesce a tenere un passo lievemente migliore. Ci sarà da vedere anche il tempo»



SPAGNOLO STUPITO

«Sono veramente contento della pole. Onestamente mi aspettavo Dani (Pedrosa, ndr) accanto a me in prima fila, ma questa mattina sono andato dietro a Valentino ( Rossi, ndr) e ho visto che la Yamaha qui va bene come al solito». Lo dice lo spagnolo Marc Marquez ai microfoni di Sky dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Honda ufficiale scatterà dalla prima posizione in griglia. «Abbiamo fatto un bel test qui ed è proprio grazie a quel test se sono in pole -sottolinea-. Su questa pista di solito faccio fatica ma in questo weekend mi sono sentito abbastanza bene, ho guidato pulito provando anche a staccare forte. Ma ora vediamo domani perché il tempo è incerto e la temperatura cala un pò. Sarà una gara divertente». Il leader iridato non sottovaluta Rossi e la Yamaha: «Penso che domani saranno molto vicini, se non allo stesso livello. Dobbiamo lavorare ancora un pò di più, il mio compagno di squadra è forte ma sarà una lotta dura per il podio. Su bagnato non si può dire cosa potrebbe succedere, anche se ieri sono andato abbastanza forte. Penso che possiamo lottare per il podio sua sia su asciutto che su bagnato».



