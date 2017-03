SALERNO - All'Arechi per confermarsi, in terra salernitana per proseguire la striscia positiva, in terra campana per chiudere il discorso playoff e magari guardare più avanti. E' un test probante quello che attende l'Ascoli alle 15 contro la Salernitana con la retroguardia del Picchio senza due pilastri chiamata ad arginare gli attaccanti granata.





SALERNITANA - ASCOLI 2-0Avvio di partita frizzante, la Salernitana preme ma l'Ascoli sembra tenere, pericoloso al 13' Perico che però non trova la coordinazione per mettere in difficoltà Lanni. Sono sempre i padroni di casa a fare la partita, Salernitana pericolosa anche al 20' con una combinazione Coda-Minala, provvidenziale la chiusura di Cinaglia. Vicinissimi al gol i campani al 24' con Coda che tenta la stoccata dal limite dell'area, c'è la deviazione di Mignanelli e il pallone che colpisce in pieno il palo con Lanni fuori causa. Il copione non cambia anche nell'ultimo spicchio di prima frazione con la Salernitana che insiste e l'Ascoli che si difende a volte anche facendo un po' di confusione con le squadre che vanno negli spogliatoi al termine dei primi 45' sullo 0-0.Il secondo tempo del Picchio inizia nel peggiore dei modi: passano appena 60 secondi e Sprocati trova la giocata vincente. Lanni non può far nulla, Ascoli sotto 1-0 all'Arechi. I bianconeri non riescono a reagire, poche idee e tanta confusione con la Salernitana che continua a farsi minacciosa e a trovare al 19' il gol del raddoppio grazie a Bernardini. E i guai per i bianconeri non finiscono qui perchè il direttore di gara all'altezza del 25' espelle - per proteste - il tecnico dell'Ascoli Aglietti. E pochi attimi prima del triplice fischio finale cartellino rosso anche per Mignanelli con l'Ascoli che pertanto chiude la partita con l'uomo in meno. Ascoli a secco, esulta la Salernitana.

