ANCONA - Samb settima, Fano penultimo ma in buona compagnia, mentre la Fermana chiude con 57 punti, 34 dei quali in D e solo 23 fatti in serie C. Presto fatta la classifica dell’anno solare dei tre gironi di C, sommando i punti fatti fino a giugno nel girone di ritorno del passato campionato a quelli ottenuti da settembre ad oggi nel ritorno di quello attuale. In vetta ci sono Livorno e Lecce, attualmente prime nei giorni A e C, con 76 punti conquistati in 37 partite. Terzo è il Padova, per ora capolista nel B: ne ha conquistati 65 in 36 gare. Quindi Giana Erminio e Siracusa con 62 sempre in 37, poi la Viterbese a quota 61 sempre in 37 partite. È quindi in settima posizione la Samb: ne ha ottenuti 57 in 35 gare, con 16 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ma anche 51 reti segnate e 38 subite.



Seguono tutte le altre, comprese quelle del girone B: FeralpiSalò 53, AlbinoLeffe 52, Reggiana 51, Pordenone 50, Südtirol 49, Gubbio 45, Bassano e Santarcangelo 43, Teramo 42. Il Fano qui è ultimo con 37 punti in 36 partite, 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte, oltre a 32 rei segnate e 42 subite. Se poi integriamo la graduatoria del B con quelle dei gironi A e C, i granata si risollevano. A quota 37 ci sono infatti anche il Prato e la Fidelis Andria, mentre in ultimissima posizione figura l’Akragas con 32 punti in 37 gare.



