Samb, sei punti dalla capolista ma il primo posto non è una chimera

SAN BENEDETTO - Al terzo posto in classifica, con una partita in meno e sei punti da recuperare alla capolista Padova: così si è chiuso il 2017 per la Samb e così si ripartirà il prossimo 20 gennaio alla ripresa del

campionato. Il vecchio anno si è concluso con la più bella prestazione dell'attuale stagione e

soprattutto con il ritorno alla vittoria casalinga nel derby con la Fermana visto che mancava da due

mesi e mezzo. Un netto successo che ha dato la consapevolezza alla squadra di Capuano di poter

tentare l'ìmpresa di poter raggiungere la vetta della classifica anche perchè il Padova non ha finora

dimostrato di essere inarrestabile ed inavvicinabile. Le distanze si possono già accorciare alla

ripresa del campionato, il prossimo 20 gennaio, quando la capolista osserverà il turno di riposo e la

Samb sarà di scena sul difficile campo della Feralpisalò. Si ripartirà con la Samb che possiede la

migliore difesa del girone, insieme a quella del Renate che occupa la seconda posizione in classifica

a cinque punti di ritardo dal Padova, con sole 14 reti incassate. Dal 3 gennaio avrà inizio il mercato

di riparazione, dal quale i tifosi si aspettano che la famiglia Fedeli possa apportare quei correttivi

che serviranno per colmare il gap con il Padova. Nel mirino un difensore, un centrocampista ed un

attaccante a fronte delle partenze di Sorrentino, Di Cecco, Damonte e Troianiello.





