ANCONA - La Sangiustese vince 4-0 contro la Biagio Nazzaro ma la festa per il ritorno in Serie D dopo nove anni sfuma nel finale. Fatale il gol del pareggio segnato dal Fabriano Cerreto che stava perdendo 1-0 in casa contro il Camerano: a segno Jachetta dopo la rete degli ospiti firmata da Donzelli. I calzaturieri salgono a quota 60 punti in classifica, i fabrianesi restano secondi a 51: restano sole tre giornate da disputare e per la matematica manca solo un punto visti i soli nove di distacco. La squadra di Cudini si è imposta 4-0 sulla Biagio con una doppietta di Tascini e le reti di Badiali e dell’argentino Santiago Minella, sempre più capocannoniere del campionato con 21 gol segnati.



27ª giornata: Helvia Recina-Tolentino 0-3; Loreto-Urbania 2-1, Atletico Gallo-Porto d’Ascoli 2-0; Fabriano Cerreto-Camerano 1-1; Fossombrone-Grottammare 3-2, Montegiorgio-Marina 3-1; Pergolese-Folgore Veregra 3-0; Sangiustese-Biagio Nazzaro 4-0.



Classifica: Sangiustese 60, Fabriano Cerreto 51, Tolentino 47, Atletico Gallo 46, Biagio Nazzaro 46, Loreto 46, Porto d’Ascoli 45, Montegiorgio 44, Camerano 35, Marina 32, Urbania 29, Helvia Recina 29, Fossombrone 29, Pergolese 26, Grottammare 23, Folgore Veregra 0.



