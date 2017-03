ANCONA - Altra promozione matematica in vista dopo quella del Porto Sant’Elpidio, oltre a due possibili retrocessioni dopo l’addio della Folgore Veregra, ancora a zero punti dopo 27 giornate. Fine settimana cruciale nei dilettanti. In Eccellenza, la Sangiustese sabato volerà in D anche solo pareggiando a Porto d’Ascoli, ma anche se perdesse e il Fabriano Cerreto domenica non riuscisse a battere il Loreto. In pratica è fatta in 8 casi su 9. Già domenica scorsa i calzaturieri hanno toccato la D per 32 minuti, il tempo passato dal gol di Donzelli a quello di Jachetta nell’1-1 tra cartai e Camerano. Ad oggi tre squadre hanno 46 punti in area playoff: in virtù degli scontri diretti, il Loreto sarebbe quarto, la Biagio Nazzaro quinta, l’Atletico Gallo sesto e quindi eliminato. Altra triade nei playout: sempre per la classifica avulsa, l’Helvia Recina sarebbe 11ª e quindi salva, il Fossombrone 12° e l’Urbania 13ª e destinate ai playout.



In Promozione, il duello tra Barbara e Atletico Alma al momento cancellerebbe i playoff nel girone A, visto il -14 del Marzocca dai fanesi. In basso il Piobbico, finito a -10 dalla 12ª, ad oggi sarebbe retrocesso e l’unico playout sarebbe Vigor Castelfidardo-Laurentina. Se qui la Belvederese, ultima a -5 dal Piobbico, può ancora evitare la retrocessione diretta, nel B il Corridonia già domenica potrebbe ammainare bandiera bianca. A -11 dal Montecosaro e con sole cinque gare da giocare, si ritroverebbe retrocesso matematicamente se perdesse contro la Lorese e il Montecosaro vincesse, ma anche nell’eventualità che pareggi, il Montecosaro vinca e il Monturano ottenga almeno un punto.



In Prima Categoria, se le cose finissero qui, nel girone A Santa Veneranda (a -11) e Vadese (a -14) vedrebbero i playoff con il binocolo e la finale sarebbe Montecalvo-Cantiano. Nel B identico destino per San Biagio e Conero Dribbling, a -10 al secondo posto, ma ben altre 14 squadre terminerebbero la corsa a pari punti in posizioni ben più interessanti. Nell’A stessi punti per quattro squadre, ad oggi nei playout: il Lunano è 12° avendo battuto 3-1 il Pisaurum al ritorno dopo la sconfitta per 2-1 all’andata, l’Urbino è invece 14° per aver piegato 3-1 il Piandimeleto dopo lo 0-0 dell’andata. Per cui i playout sarebbero Lunano-Piandimeleto e Pisaurum-Urbino. Occhio, però: domani c’è Urbino-Lunano e tutto può cambiare. Sempre per gli scontri diretti, nel B oggi il Monserra sarebbe salvo, il Monsano 12° e il Borghetto 13°, nel C la Fortitudo Fabriano sarebbe quinta per migliore differenza reti (+12 contro +6) e il Fiuminata fuori dai playoff. In coda il Valdichienti, con 7 punti negli scontri diretti, lascerebbe l’ingrato compito dei playout al Pollenza, 12°, e al Pioraco, 13°. Nel D la Jrvs al momento è invece seconda per aver battuto 1-0 all’andata e 2-1 al ritorno la Pinturetta, con cui condivide gli stessi 42 punti.



In Seconda Categoria, nemmeno il Piane di Montegiorgio, la capolista più esuberante dei dilettanti con 64 punti e 7 di vantaggio sul Petritoli e 10 vittorie di fila nel girone G di Seconda, sabato potrà fare festa. Ne mancano ancora cinque e, pur battendo il Carassai, lo storico balzo sarà comunque rinviato. Rischia invece di retrocedere già sabato il Frontone, ultimo a -10 nel girone B. L’addio sarebbe matematico se perdesse contro l’Urbinelli e nello stesso tempo Sangiorgese e Villa Fastiggi vincessero. Grazie agli scontri diretti, oggi sarebbero salve il Brugnetto nel C, la Spes Valdaso e l’Atletico Porchia nel G, spedendo ai playout Morro d’Alba, Nuova Folgore e Acquaviva. Saluterebbero invece i playoff sia l’Acqualagna nel girone A che il Santa Maria Truentina nell’H, a causa della peggiore differenza reti con il Centobuchi: +14 contro +17.

