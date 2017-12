Sassuolo-Inter 1-0 La Diretta Vantaggio di Falcinelli

Va in scena al Mapei Stadium la sfida tra il Sassuolo e l'Inter: gli emiliani hanno ridato fiato alla propria classifica grazie alla vittoria di Genova sulla Sampdoria dello scorso turno di campionato, mentre la squadra di Spalletti deve riprendere la propria marcia dopo la sconfitta casalinga subita per mano dell'Udinese nell'anticipo del sabato. Nei 4 precedenti tra Sassuolo e Inter in terra emiliana ci sono due vittorie per parte e mai un pareggio: nello scorso campionato, nel mese di dicembre, fu 1-0 per l'Inter, con gol di Candreva al secondo minuto della ripresa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.

