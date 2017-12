ROMA - Vince il Napoli nell'anticipo con il Crotone e si conquista il titolo di campione d'inverno ma la giornata offre tante partite di grande interesse con la Juve che proverà a rispondere stasera al Bentegodi, tutta da seguire anche la sfida tra Lazio e Inter.





FIORENTINA-MILAN 1-1



Gara intensa, specie nella seconda frazione, ma non troppo spettacolare quella dell'Artemio Franchi, con Fiorentina e Milan che alla fine non riescono a superarsi. I viola, che nel complesso hanno mostrato qualche trama di gioco migliore, erano passati in vantaggio al 71' con Simeone, ma dopo tre soli minuti Calhanoglu ha siglato il pareggio per i rossoneri.

ATALANTA-CAGLIARI 1-2



Cagliari corsaro a Bergamo contro l'Atalanta. La squadra di Lopez colpisce due volte quella di Gasperini nel primo tempo con Pavoletti e Padoin. Nella ripresa l'assedio nerazzurri frutta solo una rete di Gomez nel recupero. Espulso Miangue a pochi secondi dalla fine. Seconda sconfitta casalinga per gli orobici, fermi in classifica a 27 punti. Successo pesante per i sardi, che si allontanano dalla zona calda della graduatoria.



TORINO-GENOA 0-0



Il Torino, dopo aver dominato anche la ripresa, non è riuscito a trovare la via del gol. Niang e Iago Falque hanno provato in tutti i modi a regalare i tre punti alla propria tifoseria ma si sono trovati di fronte uno strepitoso Mattia Perin. Sesto pareggio in otto gare per la squadra di Mihajlovic che avrebbe sicuramente meritato di più. Per il Genoa una prestazione sicuramente non memorabile ma tanto basta per allungare su Crotone e Spal che attualmente condividono il terzultimo posto.



BOLOGNA-UDINESE 1-2



Finisce 2-1 per l'Udinese la partita del Dall'Ara. Il Bologna di Donadoni passa in vantaggio grazie a un autogol di Danilo, ma viene poi ripresa da una rete di Widmer su colpo di testa. Nel secondo tempo la squadra di Oddo trova la seconda rete grazie a Lasagna, che sfrutta alla perfezione un assist di De Paul. Udinese che ora è ottava in classifica con 27 punti e sente profumo d'Europa.



BENEVENTO-CHIEVO 1-0



30 dicembre 2017, data che entra nella storia del Benevento che vince la prima partita in Serie A. Tre punti meritati, il gol di Coda ha rappresentato l'apice di una prestazione superiore a quella di un Chievo mai pericoloso se non in avvio. Per la squadra di Maran terza sconfitta consecutiva a conferma di un momento non brillante.



ROMA-SASSUOLO 1-1



Roma e Sassuolo pareggiano per 1-1. Partita ben giocata da entrambe le squadre, che hanno espresso un bel calcio. Roma in vantaggio nel primo tempo con Pellegrini; nel secondo tempo i giallorossi raddoppiano con Dzeko, il cui gol viene annullato dopo l'intervento del VAR. Subito dopo il Sassuolo pareggia con Missiroli e difende il risultato. Nel finale interviene nuovamente il VAR, che annulla un gol a Florenzi.



SAMPDORIA-SPAL 2-0



La Sampdoria riesce solo nel finale ad avere la meglio sulla Spal, in una partita in cui la squadra di Giampaolo ha costantemente avuto in mano il pallino del gioco, pur dovendo ricorrere in due circostanze agli ottimi interventi di Viviano. L'episodio chiave della gara è il calcio di rigore, discusso dagli ospiti, ma confermato dal VAR, trasformato da Quagliarella al 92'. Due minuti dopo lo stesso Quagliarella, servito da Kownacki, chiudeva i conti.



INTER-LAZIO (ore 18)



Come spesso accade per scherzo del calendario, Inter e Lazio si affrontano a fine girone e quindi in periodo natalizio. Di regali ultimamente l'Inter ne ha fatti tanti, rischiando un clamoroso capitombolo col Pordenone e perdendo con Udinese e Sassuolo e Milan, mentre la Lazio vuole mettersi nelle condizioni di scavalcare i nerazzurri, oggi distanti quattro punti, grazie al match che i biancocelesti dovranno recuperare contro l'Udinese.



VERONA-JUVENTUS (ore 20,45)



La Juventus chiude un 2017 di alto livello (sesto scudetto consecutivo e finale di Champions League, al di là di come poi si sia conclusa) andando in visita al Bentegodi di Verona, dove affronta l'Hellas penultimo I bianconeri sono reduci dalla pesantissima vittoria allo Stadium contro la Roma e hanno conquistato 16 punti su 18 nelle ultime sei partite, dove hanno affrontato Napoli, Inter e proprio i giallorossi, mentre i veneti arrivano da un pesante 4-0 contro l'Udinese.



