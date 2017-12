ROMA - Bologna e Fiorentina vittoriose in trasferta negli anticipi, il big match del turno pre Natale è allo Juventus Stadium tra i bianconeri e la Roma. Esami anche per Napoli e Inter.





LAZIO-CROTONE 4-0



Primo tempo a reti inviolate all'Olimpico. La Lazio prende da subito in mano le redini della partita, senza trovare lo spunto giusto però per andare in vantaggio. Ha così modo per uscire dal guscio il Crotone, che guadagna metri ed alza il proprio baricentro in chiusura di tempo. L'occasione migliore rimane però quella di Parolo al minuto 42, in cui il capitano biancoceleste calcia sull'esterno della rete dal cuore dell'area piccola.



GENOA-BENEVENTO 0-0



Il Genoa cerca oggi a Marassi 3 punti che sarebbero fondamentali per la classifica, ala luce del fatto che le pretendenti alla salvezza nelle ultime partite sembrano essersi messe a fare sul serio; a Genova arriva il Benevento, sempre fermo a quota 1 punto dopo la sconfitta della scorsa settimana subita per mano della SPAL.



NAPOLI-SAMPDORIA 1-2



Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo in una partita di grande interesse per la classifica: i partenopei sono tornati al comando dopo la vittoria di Torino dello scorso turno e la contemporanea sconfitta dell'Inter; i liguri - protagonisti di uno splendido inizio di stagione, ma reduci dalla clamorosa sconfitta casalinga col Sassuolo - sono a loro volta in lotta per mantenere salda la 6a posizione in graduatoria.



SASSUOLO-INTER 1-0



Va in scena al Mapei Stadium la sfida tra il Sassuolo e l'Inter: gli emiliani hanno ridato fiato alla propria classifica grazie alla vittoria di Genova sulla Sampdoria dello scorso turno di campionato, mentre la squadra di Spalletti deve riprendere la propria marcia dopo la sconfitta casalinga subita per mano dell'Udinese nell'anticipo del sabato.



SPAL-TORINO 0-2



La SPAL, reduce dal successo di Benevento che ha consentito ai ferraresi di agganciare il Genoa a 14 punti in classifica, riceve oggi allo stadio Paolo Mazza il Torino, che viene invece dal rovescio casalingo subito nell'anticipo di sabato scorso per mano del Napoli di Maurizio Sarri, tornato capolista proprio grazie alla vittoria sulla squadra granata.



UDINESE-VERONA 1-0



Va in scena al Dacia Stadium la sfida tra Udinese e Verona, le squadre che nello scorso turno di campionato hanno regolato rispettivamente Inter e Milan, cogliendo così due vittorie di grande prestigio: l'Udinese viaggia ora a metà classifica con 21 punti, mentre il Verona è ancora in piena lotta salvezza con 13 punti raccolti finora.



MILAN-ATALANTA (ore 18)



Il Milan guidato da Gennaro Gattuso cerca il riscatto dopo l'ennesimo disastro della scorsa settimana sul campo del Verona, ma non sarà facile oggi a San Siro contro la frizzante Atalanta di mister Gasperini, reduce dal rocambolesco pareggio casalingo con la Lazio nel posticipo di domenica scorsa, terminato col risultato di 3-3.



JUVENTUS-ROMA (ore 20.45)



Va in scena nel posticipo delle 20.45 il big match della 18a giornata di Serie A, la sfida tra Juventus e Roma; i bianconeri sono tornati protagonisti del torneo dopo un momento di apparente appannamento ed in piena lotta per il comando della classifica, e lo stesso vale per i ragazzi di Di Francesco, che non perdendo stasera avanzerebbero una candidatura più che seria per la vittoria finale dello scudetto.



