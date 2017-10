ROMA - Fuochi d'artificio sabato e domenica, ultima partita dell'ottava di campionato al Bentegodi di Verona tra l'undici di mister Pecchia e quello di Baroni: punti pesanti in palio per dare una fisionomia più chiara alla zona salvezza.



VERONA-BENEVENTO 1-0



Primo tempo all'insegna della noia fino all'espulsione diretta di Antei. Con un uomo in più, la squadra di Pecchia va vicina al gol in un paio di occasioni; la traversa colta da Pazzini trema ancora. Nella ripresa il Verona preme e trova il gol con una veloce ripartenza sfruttata da Romulo che segna un gran gol. Ma il Benevento si rende pericoloso anche con l'uomo in meno ma non basta. Campani ancora a zero.



