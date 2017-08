FANO - Samb, Fano e Fermana sono insieme nel girone B della serie C a 18 squadre. Nel raggruppamento vi sono anche quattro formazioni venete (Bassano, Mestre, Padova e Vicenza) altrettante emiliano-romagnole (Reggiana, Modena, Ravenna e Santarcangelo), due lombarde (Albinoleffe e Feralpisalò), due friulane (Pordenone e Triestina), un’umbra (Gubbio), un’abruzzese (Teramo) ed una del Trentino Alto Adige (Sudtirol). In linea di massima il girone B è quasi identico a quello della passata stagione, ma la novità è messa in risalto dal numero delle partecipanti al raggruppamento. Non più 20 come nella passata stagione e neanche 19 come era nelle previsioni della vigilia, ma 18.

Tutto è nato dalla sorpresa che è uscita fuori dal bollente Consiglio Federale che ha accettato soltanto il ripescaggio della Triestina, mentre ha bocciato, su parere della Covisoc, quello del Rende. Così il format della serie C è passato dalle 57 squadre che erano state previste alla viglia alle 56.

La nuova struttura dei raggruppamenti, chiaramente, porterà ad alcune novità. Innanzitutto scenderanno da nove a cinque le retrocessioni totali per riportare, nella stagione 2018/2019, il numero di club, con le nove promozioni dalla serie D, a 60 come prevede il format. Le ultime classificate dei gironi B e C (a 18 squadre) scenderanno in serie D, ed inoltre penultime e terzultima dei due gironi si sfiderebbero in una sorta di semifinale playout. Le due perdenti, poi, si affronterebbero per l’ultimo atto che stabilirebbe la terza retrocessa. Le altre due arriverebbero quindi dal girone A. Qualche novità ci sarà anche nei playoff. Come nella passata stagione, possono sperare di approdare ai playoff tutte le squadre dal secondo al decimo posto di ognuno dei tre gironi, ma cambierà la formula di svolgimento, che verrà ufficializzata nelle prossime ore dal Consiglio Direttivo della Lega Pro. I calendari dei tre gironi verranno effettuati giovedì 10 agosto.

