ANCONA - Sesta vittoria in sei partite e marcia sempre più da record per il Montegiorgio, che rischia di mandare in soffitta il campionato di Eccellenza già a Natale. La squadra del fermano Massimo Paci, ex difensore di Ancona e Ascoli, ha vinto 2-0 in casa dell’Atletico Alma: a segno l'under Albanesi e Lorenzo Sbarbati, capocannoniere del campionato con cinque reti. Salgono così a sette i punti di distacco sulla seconda in classifica, dove ora si è piazzato il Fossombrone, che ha vinto 1-0 a Chiaravalle contro la Biagio. Finisce 2-2 Pergolese-Marina dopo i cinque anticipi disputati sabato.



6ª giornata: Atletico Gallo-Urbania 1-1 (30’ Tinucci, 63’ Pagliardini), Camerano-Ciabbino 2-1 (28’ Tedeschi, 60’ Marchionne, 74’ Daidone), Loreto-Barbara 0-0, Porto d’Ascoli-Grottammare 3-1 (1’ Bucchi, 23’ e 93’ Minnozzi, 41’ Ludovisi), Porto Sant’Elpidio-Tolentino 1-0 (81’ Islami); Atletico Alma-Montegiorgio 0-2 (Albanesi, Sbarbati), Biagio Nazzaro-Fossombrone 0-1 (Belkaid), Pergolese-Marina 2-2 (Carbonari e Bondi, Marini e Gregorini)



Classifica: Montegiorgio 18, Fossombrone 11, Atletico Gallo 10, Grottammare 10, Camerano 9, Marina 8, Urbania 8, Biagio Nazzaro 8, Atletico Alma 8, Tolentino 7, Barbara 6, Pergolese 6, Porto d’Ascoli 5, Porto Sant’Elpidio 5, Ciabbino 5, Loreto 4

