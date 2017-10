Per ora sono otto, a novembre ne dovranno restare quattro. Oggi verrà svelato l'accoppiamento per gli spareggi, nel quartier generale della Fifa a a Zurigo (ore 14, diretta Sky e Premium sport), che stabiliranno chi andrà in Russia nel 2018. La vittoria contro l'Albania ha regalato all'Italia di Gian Piero Ventura la possibilità di giocarsi la finale per il Mondiale come testa di serie. E questo tranquillizza non poco l'ambiente della Nazionale. Dall'urna di Zurigo uscirà l'avversaria dell'Italia per il playoff di novembre, una tra Irlanda del Nord (23esima nel Ranking), Svezia (25esima), Irlanda (26esima) e Grecia (47esima); in quella delle teste di serie, oltre all'Italia, attendono il nome della rivale, la Svizzera (11esima nel ranking), la Croazia (18) e la Danimarca (19). Le date degli spareggi sono note da tempo: andata tra il 9 e l'11 novembre, ritorno tra il 12 e il 14 sempre dello stesso mese.



LIEVE SALITA

L'Italia, nella classifica del ranking di ottobre, sale dal posto numero 17 al 15, ma di fatto cambia davvero poco in vista del Mondiale e zero per lo spareggio di novembre, testa di serie era prima e testa di serie è ora. La fortuna vera, per gli uomini di Ventura, è trovarsi davanti un'avversaria abbordabile, quella sulla carta più debole, sembra la Grecia (fino a ora giocate 9, 5 vittorie, 3 pari e una sconfitta) non a caso è indietro alle altre tre nel ranking e questo qualcosa vorrà dire. Il Mondiale, dunque, non dovrà né potrà sfuggire se non si vuol incappare in un caso Nazionale (ricordiamo che c'è una clausola che consente alla Figc di rinunciare alle prestazioni di Ventura in caso di non qualificazione al Mondiale), altrimenti sarebbe un fallimento, del tutto inaspettato. Ma a questo non pensiamo ora, né ci pensano a via Allegri. L'unica volta che la Nazionale non è andata al Mondiale per colpa di uno spareggio risale alla notte dei tempi: l'Irlanda del Nord, squadra che può uscire oggi dall'urna, eliminò gli azzurri dal Mondiale 1958, vincendo 2-1 a Belfast, grazie ai gol di Mc Ilroy, Cush, nel finale la inutile rete di Da Costa. Ventura in vista di Novembre deve risolvere alcuni problemi e soprattutto, per il playoff, avrà bisogno della collaborazione di tutti i club, che non dovranno fare scherzi sulle condizioni fisiche dei calciatori. Insomma, non dovranno esserci infortuni più o meno finti. Belotti è un discorso a parte, il ct spera di recuperarlo anche se, a Torino dieci giorni fa, ha mostrato un certo pessimismo.

PRECEDENTI

A novembre si farà l'Italia, oggi sapremo solo contro chi. Con la Grecia abbiamo detto precedenti, con l'Irlanda del Nord l'Italia ha già giocato 9 volte, 6 le vittorie 2 i pareggi e una sconfitta, mentre con l'Irlanda 14 precedenti, con 8 successi, 3 pari e tre sconfitte, infine con la Svezia, la più affrontata, 23 il totale, 11 successi, 6 pari e 6 sconfitte. In caso di qualificazione, poi, sarà inserita nella seconda urna del sorteggio dei gironi di Russia 2018 insieme con Spagna, Inghilterra, Colombia, Messico, Uruguay e se passeranno il turno Peru e Svizzera. Nell'urna delle teste di serie del sorteggio della fase finale ci saranno invece le prime sette del ranking aggiornato in questo ottobre, ovvero Germania, Brasile, Portogallo, Argentina, Belgio, Polonia, Francia, più la Russia che è il paese che ospiterà il prossimo Mondiale. La Spagna al momento è ottava.

LA SEDE ALL'ALTEZZA

E' ancora ignota la sede che ospiterà il match dell'Italia in casa. Le ipotesi sono Milano, Torino, Udine o Palermo. Si deciderà dopo il sorteggio. Molto dipenderà dal tipo di avversaria, se più o meno abituata a giocare su campi pesanti o meno. La Nazionale perde Alberto Zaccheroni come commentatore Rai: è il nuovo ct degli Emirati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA