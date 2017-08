Supercoppa italiana: attesa per Juve-Lazio. Per i bookmaker bianconeri favoriti

di Ida Di Grazia

La sconfitta contro il Tottenham ha destato qualche preoccupazione, ma la fiducia dei bookmaker verso la Juventus rimane intatta. Per l’appuntamento di Supercoppa italiana in programma domenica sera, i bianconeri conducono con largo vantaggio le previsioni per la sfida contro la Lazio.

Sul tabellone 888sport.it la vittoria all’Olimpico vale 1,75 e anche l’offerta sul testa a testa (che tiene conto di eventuali supplementari e rigori) premia i bianconeri, dati a 1,40 contro il 2,80 dei biancocelesti.

I precedenti, d’altra parte, sono nettamente a favore di Allegri e i suoi: la Juve ha alle spalle dieci vittorie consecutive sulla Lazio, bilancio che piazza il «2» di Inzaghi nei minuti regolamentari a 4,90, mentre il pareggio pagherebbe 3,50. Ancora più pesante, per i biancocelesti, il conto delle sette sfide più recenti, nelle quali la porta di Buffon è rimasta inviolata. Il primo gol alla Juve dopo la finale di Coppa Italia del 2015 pagherebbe 1,57 («Over 0,5 squadra ospite»), anche se i quotisti protendono per una partita da No Goal (a 1,83 contro l’1,93 del Goal) e dunque con almeno una delle due squadre a zero reti. Sul tabellone del risultato esatto spiccano invece il 2-0 e il 2-1, entrambi a 8,50, mentre per lo 0-1 biancoceleste l’offerta sale a 13,00.

