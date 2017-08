LONDRA - Il primato stagionale al mattino, l’eliminazione nel primo pomeriggio. Delusione cocente per Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica. Gimbo è uscito nel corso delle qualificazioni per la finale di salto in alto piazzandosi come primo degli esclusi, al 13° posto. Non è riuscito a superare la misura di 2.31 necessaria per strappare il pass per la finale. E così non potrà tagliarsi la mezza barba portafortuna, come ha sempre fatto nelle finali. «Non sono venuto qui per timbrare il cartellino, sono qui per puntare al podio», aveva detto Gimbo in un eccesso d’ottimismo alla vigilia della gara.

Dopo la delusione di Rio, con l’infortunio alla caviglia e due interventi chirurgici che lo hanno costretto a saltare le Olimpiadi nel suo anno migliore, Tamberi cercava il riscatto. Che non è arrivato, purtroppo. «È stata una delusione, una cosa che non meritavo per tutto quello che ho vissuto - ha detto l’altista anconetano nel dopo gara - Ci ho messo l’anima e non posso rimproverarmi nulla di quanto ho fatto quest’anno. Ci ho creduto fino alla fine. Ci abbiamo provato fino all’ultimo ma purtroppo non ce l’ho fatta. Ora mi sento addosso tutto il peso di quello che ho fatto, ma per il futuro sono convinto che a gennaio tornerò quello di un anno fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA