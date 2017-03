CIVITANOVA - Altri otto giocatori ai saluti, dopo tutti gli over già partiti a dicembre, ovvero da quando la società non ha pagato più nemmeno uno stipendio. Rischia davvero di fare la fine del Chieti, del Foligno e dei siciliani del Due Torri di Piraino, tutte escluse da gennaio ad oggi dal campionato di Serie D, anche la Civitanovese, attualmente ultima in classifica.



Dopo la lettera resa nota martedì degli attuali giocatori della rosa, “ragazzi poco più che ventenni che si trovano a gestire realtà molto più grandi di loro”, in cui comunicavano anche che “chi se la sente di rimanere farà la sua scelta in base alle proprie disponibilità economiche e mentali, chi invece sceglierà di andare via, speriamo che venga compreso e rispettato da questa piazza”, oggi diversi giocatori non si sono allenati al Polisportivo annunciando così l'addio. Sono ben undici i partenti: capitan Battisti, il portiere Ferrieri, il camerunense Enow, ma anche Tortelli, Cichella, Baiata, Calvarese, Vallorani, Maresca, Sindaco e Di Natale. Praticamente un’intera squadra. Hanno invece deciso di restare otto giocatori: l’altro portiere Busato, Speranza, Marengo, Mancinelli, Acatullo, Cesca, Rapagnani e Vallesi nel pomeriggio si sono allenati sul campo principale agli ordini del tecnico Massimo Scoponi.



Restano ancora sei partite di campionato e ora c’è il rischio di dover ammainare bandiera bianca, dato che l’esclusione dal campionato scatterebbe in caso di tre rinunce. Domenica prossima la Civitanovese affronterà il Pineto al Polisportivo: a questo punto dovranno scendere in campo anche alcuni baby della Juniores, altrimenti dietro l’angolo ci sarà anche lo spettro della radiazione.

