CIVITANOVA - La Cucine Lube si è imposta a Civitanova per 3-1 alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, mantenendo così il secondo posto nella classifica della Superlega alle spalle della Sir Safety Perugia, mentre oggi è iniziato il girone di ritorno. La Lube ha vinto il primo set e perso il secondo, giocando senza l'opposto titolare Sokolov. Messo in campo il bulgaro, a partire dal terzo set, la partita non ha più avuto storia. I parziali a favore della Lube sono stati: 25-18, 20-25, 25-10, 25-12.

Quello di oggi è stato l'ultimo incontro del 2017, I biancorossi di coach Medei torneranno ora in campo giovedì 4 gennaio a Ravenna, per affrontare i romagnoli della Bunge.

