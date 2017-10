CIVITANOVA - Vittoria nettissima della Lube nella partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia, che all'Eurosuole Forum vedeva i biancorossi opposti alla Bunge Ravenna. La Lube si è imposta agevolmente, vincendo in tre set con parziali di 25-18, 25-19, 25-21 e si è qualificata per il turno successivo, ma la notizia più bella è che l'infortunio a Sokolov si è dimostrato alla fine talmente lieve che il bulgaro è sceso in campo già contro i romagnoli.

La sorte mette ora di fronte i civitanovesi e il Ravenna sempre sullo stesso terreno di nuovo domenica pomeriggio, stavolta in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA