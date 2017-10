OSIMO - E' cominciato con il derby tra le due matricole marchigiane il massimo campionato di volley femminile. Al PalaBaldinelli la Lardini Filottrano ha battuto 3-1 la MyCicero Pesaro nella sfida molto sentita che già l'anno scorso aveva tenuto banco in serie A2 e in Coppa Italia.

Davanti ad oltre 1600 spettatori, dei quali circa 200 arrivati da Pesaro, la Lardini è partita molto male, complice anche l'emozione ed ha lasciato alle pesaresi il primo set, vinto dalla MyCicero per 25-20. Pagato lo scotto all'emozione però la Lardini ha rotto gli indugi vincendo in rapida successione i tre set succesivi, con punteggi molto eloquenti: 25-12, 25-19, 25-18.

Alla partita ha assistito anche il ct della Nazionale azzurra, il marottese Davide Mazzanti.

