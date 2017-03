CIVITANOVA - La Lube sta ricaricando le batterie dopo le due sconfitte consecutive della scorsa settimana, in casa con lo Skra Belchatow e a Modena. Se la prima partita non aveva comportato nessun problema ai cucinieri, la seconda ha invece rimesso in parità il confronto di semifinale scudetto con i campioni d'Italia dell'Azimut.

A questo punto, dopo la sosta del weekend (per la final four di Coppa Cev) la lunga sfida Civitanova-Modena riprenderà ancora al PalaPanini mercoledì 5 aprile (inizio alle 20,30), con la partita di andata dei playof 6 di Champions League, poi si giocheranno due partite a Civitanova: domenica 9 per gara-3 di semifinale scudetto e giovedì 13 per la partita di ritorno di Champions. A Civitanova e su internet è già cominciata la prevendita dei biglietti per queste due partite, per le quali è molto facile ipotizzare il tutto esaurito.

