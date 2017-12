PESARO - Derby marchigiano di pallavolo femminile a Pesaro, tra MyCicero e Lardini. Come lo scorso anno il calendario ha collocato la sfida nel giorno di Santo Stefano, ma stavolta il campionato di riferimento è l'A1 e non più la A2. A Pesaro, con l'esordio di coach Giuseppe Nica in panchina al posto dell'esonerato Beltrami, la Lardini è partita meglio vincendo il primo set per 25-23. La MyCicero ha risposto vigorosamente nel secondo set, aggiudicandoselo per 25-13.



Emozioni anche nel terzo set con Pesaro che mette la freccia e non si fa sorprendere chiudendo il parziale sul 25-18 con Filottrano che prova a rientrare in partita nella quarta frazione ma la Mycero rimonta quando il tie-break sembra inevitabile e sul primo match point chiude la partita con tre punti che permettono a Pesaro di salire ancora mentre Filottrano non esce dalla crisi.

