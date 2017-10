VIBO VALENTIA - Prima giornata di campionato in Superlega e la Lube Civitanova campione d'Italia uscente si è imposta per 3-1 sul campo di una Tonno Callipo Vibo Valentia che si è data per vinta solo dopo oltre due ore di gioco. La squadra di Medei ha vinto i primi due set per 25-23 e 25-22 non senza soffrire, contro i volenterosi calabresi, che poi si sono imposti nel terzo set per 25-22. Equilibratissimo anche il quarto set, vinto dalla Lube per 25-23.

Ora i biancorossi civitanovesi, dopo una dura partita e dopo il lungo viaggio di ritorno dalla Calabria, dovranno esere pronti per affrontare la Biunge Ravenna mercoledì sera alle 20,30 all'Eurosuole Forum nel match valido come partita unica per i quarti di finale della Coppa Italia. I romagnoli, che saranno avversari della Lube anche domenica prossima in campionato, sempre a Civitanova, oggi sono stati sconfitti in casa dal Piacenza al tie break (15-17) dopo essere stati in vantaggio per 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA