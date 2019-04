A 43 anni Rossini dirà addio al calcio domenica

Domenica sarà una giornata da ricordare per Samuele Rossini, giocatore chiave nonchè bandiera del Montefano. Non sarà infatti solo l'ultima gara di questo campionato di Eccellenza (si giocherà in casa del Camerano) per lui visto che appenderà gli scarpini al chiodo a 42 anni, 5 mesi e 29 giorni esatti. Ad annunciarlo è direttamente lui, il più esperto di questo campionato di Eccellenza: «Beh, diciamo che pensandoci viene un po’ un nodo in gola. L’idea c’era sin dall’inizio stagione sinceramente, poi andando all’avanti sai l’amore per il campo c’è sempre. Ci stavo bene li in mezzo ma facevo fatica a reggere ritmi degli allenamenti. Li ho fatti praticamente tutti, tirando quando potevo il gruppo. Però si arrivava a casa la sera un po’ devastato e dunque è giusto lasciare, l’età è arrivata. Direi enorme, sono 8 anni che sto li. Ho visto la crescita costante di questa squadra. Nel primo anno di Eccellenza raggiungere una simile salvezza da grande soddisfazione come raramente in carriera. Metto questa salvezza alla pari assolutamente del salto in Eccellenza dello scorso anno».

