Acquaviva, torna Travaglini

E' stata fatale la sconfitta contro il fanalino di coda Rotellese per il tecnico Capriotti. La società dell'Acquaviva infatti ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore, preferendo affidare la panchina a Luigi Travaglini. Ecco il comunicato ufficiale del club: "L'Acquaviva Football Club ha risolto la collaborazione con il mister Andrea Capriotti, che la società ringrazia per il lavoro svolto ed al quale augura il meglio per il futuro professionale. La squadra è stata affidata a Luigi Travaglini". Toccherà dunque al neo allenatore risollevare le sorti dell'Acquaviva, attualmente a più due punti sopra la zona play out: bisogna cambiare questo trend.

