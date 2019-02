Agostinelli: «Sei squadre si giocano la vetta»

È stato un grande protagonista di campionati del passato che sono stati interessanti fino alla fine. Stiamo parlando di Roberto Agostinelli, ex direttore sportivo di Vis Macerata, Pollenza, Maceratese ed Elpidiense Cascinare. L'ex dirigente riconosce che un torneo di Promozione B così bello e incerto non si era mai visto. «Sei squadre si giocano la vittoria finale, ritengo un gradino superiore Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte, però Azzurra Colli, Monturano Campiglione, HR Maceratese e Civitanovese possono benissimo rientrare nei giochi per il primo posto». Agostinelli fa i complimenti al Potenza Picena e a mister Zannini: «In una squadra con tanti giovani e qualche elemento di esperienza si vede la sua mano. Il Potenza Picena può anche contare su un pubblico straordinario».

