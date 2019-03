Anconitana e Vigor Senigallia, una volata da record

Quattro giornate al termine della stagione e situazione che ha dell’incredibile ai piani alti della classifica. L’Anconitana è prima a 69 punti quando ne restano ancora in palio 12, la Vigor Senigallia è invece seconda a 63. Perché questo ha dell’incredibile? Perché lo scorso anno il Portorecanati vinse questo girone con 57 punti e collezionando 7 sconfitte in campionato. Furono in 4 a disputare i playoff, tutte comprese tra i 51 e i 48 punti. Quest’anno si rischia seriamente di non vederli i playoff, nonostante il Barbara arriverà molto probabilmente oltre i 51 punti e nonostante questo non basterà per provare a tornare in Eccellenza. Le statistiche vedono la capolista col miglior attacco (69 gol fatti) e la Vigor con la miglior difesa (12 gol subiti), mentre il peggior attacco è della Laurentina (14 reti fatte) e la peggior difesa se la dividono Laurentina e Villa Musone, entrambe con 53 gol subiti.

