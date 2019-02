Anconitana, Egidi: «Mister Nocera non è in discussione»

L'Anconitana sebbene faccia sempre quello che deve fare c'è da dire che il bel gioco viene a mancare. Tutto ciò comunque non rappresenta un fattore scatenante per mettere in discussione il mister Francesco Nocera. Parola del vicepresidente Robert Egidi che parla di questo argomento: «Rispetto alla prima parte del torneo c'è stata un'involuzione a livello di gioco però il mister pubblicamente e in maniera diretta non è stato mai messo in discussione. Richiamato all'ordine, sì, infatti prima di Natale il presidente Stefano Marconi era dovuto intervenire all'interno dello spogliatoio per confrontarsi con l'area tecnica, ma niente di più».

