Anconitana, Nocera: «Trionfare con l'Anconitana mi emoziona»

Nel calcio si sa che vincere non è un'impresa facile: per questo motivo la felicità di Francesco Nocera, trionfatore con l'Anconitana (5-2 col Villa Musone ed Eccellenza in tasca) è tanta: «Ho provato emozioni simili a quelle di Roma e Perugia, quando da calciatore raggiungemmo la B contro Savoia e Ascoli. Sarà pure Promozione, ma trionfare da allenatore con l'Anconitana mi emoziona. La fede mi ha aiutato a superare le difficoltà, oltre alla forza del gruppo rimasto sempre compatto. Dopo il trionfo della scorsa stagione con la Civitanovese mi sono regalato un'altra soddisfazione. Sarà bello tornare da ex all'Helvia Recina dove trascorsi due anni e mezzo indimenticabili, ma sarò concentrato solo sull'Anconitana. Ci tengo a centrare ogni traguardo».

