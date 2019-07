Anconitana, ufficiale l'innesto di Micucci

L'Anconitana fa sentire ancora una volta la propria voce sul fronte calciomercato: dopo Costantino, Borghetti, Battistini, Ambrosini e Bruna ad indossare la maglia dorica arriva l'argentino Lucio Matias Micucci, jolly di centrocampo classe 1993, che nelle ultime due stagioni è stato punto di forza per la Civitanovese in Prima categoria e per l'Osimana in Promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA