Anticipato il playoff Matelica-Sangiustese: si giocherà sabato 11 maggio

Novità in arrivo: cambiano data e orario della semifinale del play-off del girone F di Serie D tra Matelica e Sangiustese, inizialmente programmata per domenica ore 16,00. Le due compagini si sono accordate per disputare la partita sabato 11 maggio ore 15,00. E' la società del presidente Canil ad aver avanzato la proposta di spostamento della gara, accettata dai rivali rossoblù, in ragione della finale di Coppa Italia contro il Messina in programma il 18 maggio a Latina.

