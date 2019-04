Atletico Azzurra, Fioravanti: «Ci rimettiamo in riga»

Procede in bellezza la stagione calcistica dell'Atletico Azzurra Colli nel girone B di Promozione. La squadra picena, reduce da una brillante vittoria casaliga contro la capolista Valdichienti, resta una delle principali candidate alla disputa di un play off ancora tutto da definire. Ne abbiamo parlato con Manuel Fioravanti, il più stretto collaboratore di mister Fanì. «Premesso che perdere in casa di una squadra di grande blasone come la Civitanovese può accadere, sono state le modalità della sconfitta e le dimensioni che ci hanno preoccupato. Ad onor del vero nelle ultime gare avevamo denotato un pizzico di appagamento, molto pericoloso a questo punto della stagione, e la sveglia piuttosto sonora che abbiamo ricevuto, è servita probabilmente a rimetterci in riga, facendoci riprendere il contatto con la realtà. Sotto certi aspetti diciamo che potrebbe essere stata salutare. Non per usare una frase fatta, ma ci attende la partita più importante della stagione. Anche se incroceremo una squadra che, per motivi opposti ai nostri, deve fare assolutamente dei punti, per noi diventa quasi obbligatorio il risultato pieno che ci darebbe la quasi certezza dei play off.

© RIPRODUZIONE RISERVATA