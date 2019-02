Atletico Centobuchi, firma Rotundo

L'Atletico Centobuchi pesca in Calabria: la società ha rilevato le prestazioni sportive di Giuseppe Rotundo, classe 1987, orginario di Catanzaro. Il club è dovuto intervenire sul mercato in merito al grave infortunio di Luca Ferranti. Il neo acquisto vanta alle spalle diverse stagioni tra campionati interregionali con Brindisi, Casale Monferrato e Bellaria e numerose presenze in Eccellenza calabrese con Soverato, Guardavalle, Isola Capo Rizzuto, Capo Vaticano e Belvedere Marittimo, nonché tanta Promozione regionale: «La stagione che mi è rimasta impressa è senza dubbio con il Simeri Crichi, Promozione 2005-'06, da under segnai 27 gol in 25 partite»- ci ha detto brevemente Rotundo. Un bel biglietto da visita per l'Atletico Centobuchi di mister Grillo, che si appresta ad affrontare la fase decisiva della stagione con l'obiettivo di mantenere la categoria.

