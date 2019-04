Atletico Centobuchi, il ds Ameli: «Una stagione sfortunata»

La squadra si sta allenando con tanta voglia e determinazione dopo la vittoria nel derby della vallata del Tronto con i cugini dell’Azzurra Colli. Gli obiettivi rimangono sempre quelli della partenza del torneo, una salvezza tranquilla senza passare per i playout. Al momento l'Atletico Centobuchi è fuori dagli spareggi per non retrocedere, e il direttore sportivo Ameli ha spiegato: «Parliamo di un anno sfortunato. Gli obiettivi societari alla vigilia erano per un torneo tranquillo, con la salvezza da raggiungere prima del finale della stagione. Purtroppo non è stato così. Dopo una buona partenza abbiamo subito sconfitte per episodi. La società ha deciso il cambio del tecnico per dare una svolta, ma purtroppo neanche questo ci ha aiutato. I ragazzi non conosciuti dal nuovo tecnico e per questo si è subito trovato in difficoltà e non hanno saputo capire il gioco che voleva attuare».

