Atletico Centobuchi: via Grillo, Mazzaferro nuovo tecnico

L'Atletico Centobuchi ha deciso per il cambio di allenatore. Nella giornata di ieri, la dirigenza del club ha esonerato il tecnico Gennaro Grillo nonostante il bel lavoro svolto la scorsa stagione portando il Centobuchi a concludere la stagione a metà classifica. Con una nota la società ha ringraziato mister Grillo del lavoro svolto e, per dare una scossa alla squadra, ha assunto per il proseguo del torneo il nuovo allenatore Andrea Mazzaferro. Da ieri è al lavoro con la nuova società biancoceleste ereditando ciò che ha fatto di buono il suo predecessore Grillo (ex compagno di squadra nel Catania).

