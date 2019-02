Avezzano, rescissione consensuale con Giampaolo

Alla fine sono arrivate le dimissioni con accordo con la società per quanto riguarda Federico Giampaolo. Quest'ultimo ormai è diventato tecnico dell'Avezzano. Fatale la sconfitta casalinga con il Matelica arrivata di misura: è stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso con una tifoseria ampiamente divisa. Da una parte la contestazione della curva e dall'altra segnali di grande stima e dispiacere arrivati via social. Un rapporto che si interrompe dopo oltre un anno di collaborazione tra il tecnico giugliese (fratello di Marco, alla guida della Sampdoria) e il club marsicano. Preoccupa ovviamente la posizione di classifica e anche il momento delicato con due match ravvicinati: domani in casa della Sammaurese e domenica in casa della Sangiustese. In attesa della scena del nuovo tecnico, la squadra è affidata all'ex vice Paolo La Nera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA