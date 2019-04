Azzurra Colli, serve il rush finale per i playoff

Qualunque sarà la posizione finale in classifica dell'Azzurra Colli, la società potrà essere soddisfatta. Al momento la squadra è sul quinto gradino del podio, l'ultimo che garantisce i playoff. La società del presidente Fioravanti è in lotta per un posto per gli spareggi che varrebbero l'Eccellenza, provandoci con bel gioco e spettacolo. Tanta la soddisfazione per il percorso fatto fino ad ora, così come per aver fatto esordire tanti giovani. La certezza dei playoff non c'è ancora, mercoledì 25 aprile si ritornerà in campo per iniziare un rush finale che si spera possa essere importante. Ne sono consapevoli la società ed il bravo tecnico Daniele Fanì.

