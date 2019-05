Barbara e mister Mancini si dicono addio

Per quanto concerne la stagione 2019-2020 del Barbara c'è da dire che Antonello Mancini non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Nonostante un’annata strepitosa chiusa al terzo posto in Promozione, il tecnico e la società hanno deciso di comune accordo di dividere le loro strade. Per Mancini sembrerebbe esserci un’ipotesi di coordinatore e responsabile del settore giovanile dell’Olimpia Ostra Vetere, suo paese di origine.

