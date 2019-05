Biagio Nazzaro: ufficiali le dimissioni del Consiglio Direttivo

Una notizia che è diventata ufficiale: la Biagio Nazzaro Chiaravalle comunica che si è riunito il Consiglio direttivo della società per analizzare e approfondire attentamente la stagione calcistica 2018/2019 appena terminata con un'amare e bruciante retrocessione nel campionato di Promozione, dopo 15 anni ininterrotti di presenza in Eccellenza, massimo campionato regionale. Valutato e stabilito che l'attuale dirigenza ha fatto tutto il possibile per evitare questo indesiderato epilogo e ha profuso grande impegno attraverso tutti i suoi componenti, anche con sacrifici economici, organizzativi e personali, assumendosi anche la responsabilità degli errori commessi, si è ritenuto opportuno votare all'unanimità le dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, da ratificare nell'assemblea dei soci che verrà convocata a fine mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA