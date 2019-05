Borgo Mogliano, De Angelis: «Abbiamo fatto un campionato da protagonisti»

Il Borgo Mogliano ha disputato una stagione fantastica: sebbene non abbia vinto il campionato per quello che ha fatto è come se lo avesse vinto. Si tratta di una neopromossa che nel girone G ha chiusto il torneo al secondo posto con numeri eccezionali: ha avuto una striscia di risultati positiva lunga ben 14 turni. A prendere parola ci pensa Alessandro De Angelis, difensore classe 1996: «È stata la prima volta per me in Seconda categoria quindi non posso fare un paragone tra il nostro girone e gli altri ma ho notato che ci sono diverse squadre ben attrezzate con giocatori molto interessanti. Noi abbiamo sicuramente fatto un campionato da protagonisti e credo che le altre squadre si sono accorte di noi non solo per il fatto che eravamo l'unica compagine maceratese».

