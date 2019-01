Cade la Sangiustese, la Recanatese vola in vetta

Cambio al vertice del campionato nazionale Under 19. L’ultimo turno è caduta la Sangiustese (2-1 a Pineto) e ne ha subito approfittato la Recanatese, squadra campione d’Italia, che battendo 1-0 l’Isernia si è portata al comando della classifica. Il mister dei rossoblu Adolfo Rossi la prende con filosofia: «faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno fatto una partita splendida, di cuore e qualità, in cui abbiamo creato tantissimo, ma non concretizzato. Comunque segnali di buon auspicio». Ora la Recanatese comanda a 41 punti, dietro Sangiustese a 39. Questo weekend Campobasso-Recanatese e Sangiustese-Vastese.

