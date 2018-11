Carta: «Valfoglia, che entusiasmo ma prima la salvezza»

Il Valfoglia batte anche il Villa Musone ed è sempre più la terza incomoda per Anconitana e Vigor nel girone A di Promozione. Mister Carta però ci va coi piedi di piombo: «C’è entusiasmo, ma pensiamo prima alla salvezza». Così il tecnico della terza forza del campionato Alessandro Carta, soddisfatto per il 2-1 sul fanalino di coda Villa Musone ma consapevole che la sua squadra può fare ancora di più: «Una bella partita e una vittoria meritata per noi. Non abbiamo rischiato più di tanto, anche se abbiamo sbagliato diversi gol ed eravamo partiti non bene subendo quella rete dopo pochi minuti. Poi però abbiamo fatto tutto bene, reagito e vinto anche con un gran gol, ma ci eravamo andati vicini diversi volte, per questo parlo di vittoria meritata».

