Castelbellino: si riparte da Mariotti

La stagione del Castelbellino si è conclusa con l'eliminazione alle semifinali play-off di Seconda Categoria D contro la Falconarese. La società ha già iniziato a programmare il prossimo percorso ufficializzando il nome del nuovo allenatore. Si ripartirà da Maurizio Mariotti, 45 anni originario di Fano, ex calciatore nelle varie categorie dilettantistiche con Calcinelli, Orciano, Belligotti, Sant'Orso, Gradara, San Costanzo, Staffolo e Monte Porzio e con un passato da allenatore con lo Spes Jesi. La dirigenza augura al neo allenatore biancoarancio le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico.

