Castelfidardo, Giovagnoli e la salvezza: «Noi ci crediamo»

CASTELFIDARDO. “Noi ci crediamo”. A dirlo in settimana è stato Mattia Giovagnoli, difensore del Castelfidardo che non vuole assolutamente mollare la sua rincorsa verso la permanenza in Serie D. La missione salvezza dei biancoverdi si è notevolmente complicata nell'ultimo mese, ma lui e i suoi compagni vogliono continuare a combattere. Per rispetto sia del loro lavoro che dei tifosi, che dopo il kappao interno col Matelica hanno richiesto esplicitamente ai calciatori di lottare sino all'ultimo secondo di ogni gara. Ne è consapevole anche il tecnico Massimiliano Vadacca, arrivato nella città della fisarmonica consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato.

