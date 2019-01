Castelfidardo, mister Vadacco: Â«La salvezza non Ã¨ impossibileÂ»

L'allenatore Massimiliano Vadacco è moderatamente ottimista quando si parla della sua creatura, il Castelfidardo, e mostra grande ottimismo nei confronti della sua squadra: «Non avrei fatto 600 km (è di Copertino, provincia di Lecce ndr) – ha confermato – perché credo che meriti di più della classifica che occupa ora. Se sono qui, sono stato chiaro con loro, è perché voglio ottenere la salvezza. Sono 45 punti ancora disponibili e siamo a -10 dalla salvezza diretta: con due risultati utili di fila può cambiare molto anche a livello psicologico». A proposito di numeri, il suo marchio di fabbrica è il 3-4-1-2 che ha spesso utilizzato e da qui potrebbe ripartire: «Dietro sono abituati a giocare a tre i ragazzi, in mezzo abbiamo centrocampista che a due sanno esprimersi bene secondo me e davanti non mancano le qualità. Al di là dei numeri conta la mentalità di giocarsela a viso aperto cercando di mettere in difficoltà tutti quanti, anche il Matelica domenica prossima. Mercato? Lavoriamo su questa rosa al momento, ma con la società stiamo ragionando per cercare di migliorare».

