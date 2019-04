Castelfrettese, presentato il responsabile ZandegÃ¹

La Castelfrettese ha annunciato una notizia importante per la sua crescita sportiva: ha formalizzato la collaborazione con il responsabile del settore giovanile, Maurizio Zandegù. Alla presentazione, che è avvenuta al bar Anymore di Castelferretti, erano presenti oltre ai dirigenti della società, l’assessore allo sport del Comune di Falconara Marittima Dott. Marco Giacanella.

Gradita la presenza anche di illustri protagonisti della Castelfrettese già compagni di squadra di Zandegù ed allenatori come Gianluca Fenucci attuale mister dell’ Urbania calcio ed Augusto Bonacci attuale vicepresidente.

Presente anche il presidente della Cameratese, Andrea Lupinelli, affiancato dal dirigente del Settore Giovanile, Emanuele Amadio, società con la quale esiste già una collaborazione che si svilupperà in futuro per gettare le basi di un importante polo calcistico giovanile per il territorio. Il nuovo responsabile del settore giovanile ha illustrato con i suoi modi particolarmente coinvolgenti quelli che saranno i primi obiettivi da raggiungere al motto di competenza, condivisione e passione.

