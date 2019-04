Che record: Silvestri raggiunge quota 200 gol in carriera

Nell'ultimo turno di campionato l'Audax Piobbico vince contro il Corinaldo per 5-1. La società e la squadra hanno potuto focalizzare la loro attenzione anche su uno speciale traguardo raggiunto: l'attaccante Alex Silvestri, 39 anni il prossimo settembre, che con la quinta rete segnata ieri, l'ottava in questo campionato, ha tagliato il traguardo delle 200 reti in carriera, sparse tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, la maggior parte proprio la maglia del Piobbico.Un felice pomeriggio nell'ultimo turno di campionato in casa Audax Piobbico, non solo per il 5-1 contro il Corinaldo. La società e la squadra hanno potuto festeggiare l'attaccante Alex Silvestri, 39 anni il prossimo settembre, che con la quinta rete segnata ieri, l'ottava in questo campionato, ha tagliato il traguardo delle 200 reti in carriera, sparse tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, la maggior parte proprio la maglia del Piobbico.

