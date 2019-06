Cheddira saluta: «Sangiustese, resterai nel mio cuore»

Di pochi giorni fa la notizia del grande salto nel calcio professionistico di Walid Cheddira, giovane talento lauretano che ha salutato dopo due stagioni la Sangiustese, per approdare al Parma. L’attaccante, legatissimo alla società calzaturiera, ha voluto salutare con una lettera la grande famiglia rossoblù. «Sono felice ed emozionato per l’avventura che mi aspetta. Sin da quando ero piccolo, il mio sogno era fare il calciatore professionista. Ora che è arrivata questa straordinaria opportunità, sento il cuore pieno di gioia e riconoscenza per tutti - scrive Cheddira - oltre alla mia famiglia ed ai miei amici, vorrei spendere due parole anche per quello che la Sangiustese ha rappresentato in questi due anni. Dire semplicemente grazie a tutti sarebbe troppo riduttivo. Il presidente Andrea Tosoni e tutto il mondo rossoblù hanno creduto in me quando ero poco più che un ragazzino. Ricordo tutte le mie 72 presenze e le 20 reti che ho messo a segno con la maglia rossoblù. Di ognuna, porterò sempre con me un ricordo bellissimo. Un affetto profondo mi legherà sempre a questi colori, di cui resterò tifoso». Poi conclude: «Per i tifosi rossoblù che mi hanno sempre voluto bene e incitato a dare il meglio ogni volta. è stato un onore per me. Per tutto questo e per mille altri motivi ancora, vorrei abbracciarvi uno a uno e dirvi che non vi dimenticherò mai. Grazie».

