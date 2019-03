Chiesanuova, 10 punti di sutura alla testa

Sono decisamente più gravi del previsto le condizioni di Nicola Focante, uscito anzitempo e dolorante nel match contro la Civitanovese. Al giocatore biancorosso che gioca in difesa, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitanova Marche, nella notte sono stati applicati 10 punti di sutura alla testa, ed i sanitari che lo hanno curato hanno dato una prognosi di 8 giorni per il forte trauma cranico subito nell'impatto con il calciatore avversario.

La società del Chiesanuova, che nelle prossime gare dovrà far fronte ad un elevato numero di defezioni, viste anche le due espulsioni di ieri, non può far altro che sperare in una rapida guarigione del suo giocatore. Tutta la dirigenza biancorossa condivide le opinioni espresse ieri sera dal presidente Bonvecchi, non contestando affatto la buona fede dell'attaccante avversario, che ha cercato la palla trovando purtroppo la testa di Focante, ma l'operato del direttore di gara che doveva annullare la rete e non si è accertato affatto della situazione del giocatore a terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA